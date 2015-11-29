Экзит-пол: В Мариупольский горсовет проходят "Оппоблок" и "Сила людей", мэр - Бойченко

Как сообщает сайт города Мариуполя, об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Социологической компанией Research and Branding Group (RBG).

Согласно обнародованным данным RBG, в Мариупольский городской совет проходят лишь две партии - "Оппозиционный блок" и партия "Сила людей".

По данным экзит-полла, за "Оппоблок" отдали свои голоса 66,5% избирателей, за "Силу людей" - 10,5%.

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Остальные партии набрали меньше проходных 5% и не преодолели необходимого барьера.

Партия «Самопомич» набрала 3,5%, «Наш край» - 2,9%.

Что касается голосования за кандидатуры в мэры, то здесь, по данным RBG, Вадим Бойченко уверенно побеждает в один тур - 71,7%. На втором месте - Максим Бородин с результатом 9,5%. За Юрия Тернавского отдали свои голоса 7,2%, за Григория Шекулу - 2,2%.