Апелляционный суд продолжил рассмотрение жалобы ГПУ на решение о домашнем аресте Корбана
Апелляционный суд Киева продолжил рассмотрение жалобы Генеральной прокуратуры Украины на решение Печерского районного суда столицы об избрании лидеру «Украинского объединения патриотов - УКРОП» Геннадию Корбану меры пресечения в виде домашнего ареста.
Как передает корреспондент УНИАН, заседание ведет судья Вячеслав Дзюбин. "Судебное заседание объявляется открытым", - сказал судья.
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В начале судебного заседания ни одна из сторон - как сторона защиты, так и сторона обвинения не объявили об отводах коллегии судей или друг другу.
Сторона обвинения обратилась к суду с рядом ходатайств, которые она просила приобщить к материалам дела. В частности, среди этих ходатайств прокуратура просит приобщить четыре протокола допроса свидетелей о вручении Корбану сообщения о подозрении.
Адвокаты Корбана попросили коллегию судей объявить перерыв на 30 минут для ознакомления с этими протоколами. Судья Дзюбин объявил перерыв на 15 минут, чтобы сторона защиты ознакомилась с протоколами.
После ознакомления сторона защиты заявила, что протоколы допроса были ненадлежащим образом оформлены и не рассматривались в суде первой инстанции.
Также адвокаты заявили, что сторона обвинения обязана обеспечить присутствие этих свидетелей во время судебного рассмотрения с целью реализации права стороны защиты на допрос свидетелей перед судом.
Коллегия судей отказала прокуратуре приобщать эти документы к делу.
Как сообщал УНИАН, Корбан был задержан 31 октября в Днепропетровске. В дальнейшем силовики перевезли его в Киев.
Печерский райсуд Киева вынес решение о домашнем аресте Корбана на два месяца - по 31 декабря 2015 года включительно. В постановлении определено, что Корбан должен носить электронное средство контроля.
Решение Печерского райсуда обжаловали изащитники Корбана, и Генпрокуратура.
Защита считает избранную судом меру пресечения незаконной и необоснованной, а прокуратура добивается ареста Корбана.
Апелляционный суд Киева 17 ноября начал рассмотрение жалоб защитников Корбана и ГПУ на решение о домашнем аресте. На этом заседании сторона обвинения добавила к своей жалобе дополнительные материалы, после чего суд перенес рассмотрение жалобы ГПУ на 1 декабря.