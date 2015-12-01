Апелляционный суд продолжил рассмотрение жалобы ГПУ на решение о домашнем аресте Корбана

Как передает корреспондент УНИАН, заседание ведет судья Вячеслав Дзюбин. "Судебное заседание объявляется открытым", - сказал судья.

Читайте такжеКорбан назвал следователя, который вербует добровольцев для дачи ложных показаний против него

В начале судебного заседания ни одна из сторон - как сторона защиты, так и сторона обвинения не объявили об отводах коллегии судей или друг другу.

Сторона обвинения обратилась к суду с рядом ходатайств, которые она просила приобщить к материалам дела. В частности, среди этих ходатайств прокуратура просит приобщить четыре протокола допроса свидетелей о вручении Корбану сообщения о подозрении.

Адвокаты Корбана попросили коллегию судей объявить перерыв на 30 минут для ознакомления с этими протоколами. Судья Дзюбин объявил перерыв на 15 минут, чтобы сторона защиты ознакомилась с протоколами.

После ознакомления сторона защиты заявила, что протоколы допроса были ненадлежащим образом оформлены и не рассматривались в суде первой инстанции.

Также адвокаты заявили, что сторона обвинения обязана обеспечить присутствие этих свидетелей во время судебного рассмотрения с целью реализации права стороны защиты на допрос свидетелей перед судом.

Коллегия судей отказала прокуратуре приобщать эти документы к делу.

Как сообщал УНИАН, Корбан был задержан 31 октября в Днепропетровске. В дальнейшем силовики перевезли его в Киев.

Печерский райсуд Киева вынес решение о домашнем аресте Корбана на два месяца - по 31 декабря 2015 года включительно. В постановлении определено, что Корбан должен носить электронное средство контроля.

Решение Печерского райсуда обжаловали изащитники Корбана, и Генпрокуратура.

Защита считает избранную судом меру пресечения незаконной и необоснованной, а прокуратура добивается ареста Корбана.

Апелляционный суд Киева 17 ноября начал рассмотрение жалоб защитников Корбана и ГПУ на решение о домашнем аресте. На этом заседании сторона обвинения добавила к своей жалобе дополнительные материалы, после чего суд перенес рассмотрение жалобы ГПУ на 1 декабря.