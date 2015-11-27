Адвокат: Оснований для ареста Корбана нет – это подтвердил экс-председатель СБУ Наливайченко
Заявление экс-главы СБУ Валентина Наливайченко опровергает необходимость ареста лидера УКРОПа Геннадия Корбана, на котором настаивает прокуратура.
Об этом заявила один из адвокатов политика Оксана Томчук, комментируя ответ экс-руководителя СБУ на публичное обращение Геннадия Корбана с просьбой прояснить некоторые детали относительно инкриминируемых ему преступлений.
«Речь идет о том, что стадия избрания меры пресечения обосновывается наличием тех или иных рисков. Основной риск – это то, что человек будет мешать следствию: так прописано в Кодексе. Человека «закрывают» не потому, что ему инкриминируют статью, которая предусматривает какое-то серьезное наказание, его «закрывают», если есть риски. Риск первый – это то, что он (человек – Ред.) будет скрываться от органов досудебного расследования, второй риск, как правило, основной – что он каким-то образом будет мешать следствию, будет пытаться оказывать влияние на суд, следствие, свидетелей и прочее. Ответ Валентина Наливайченко все эти риски опровергает», – сказала Оксана Томчук.
Как напомнила адвокат, экс-глава СБУ заявил, что ему неизвестно о том, что Геннадий Корбан скрывался или давил на суд. Валентин Наливайченко также подтвердил, что лидер УКРОПа способствовал следствию, являлся на допросы и предоставлял всю необходимую информацию.