Шухевич предлагает Раде разрешить давать звание Героя Украины иностранцам и посмертно

Об этом говорится в соответствующем законопроекте №3432-1, зарегистрированном 24 ноября.

Документом предлагается внести изменения в статью 6 закона о государственных наградах Украины, разрешив предоставлять звание Героя Украины иностранцам и лицам без гражданства за совершение выдающихся геройских поступков или трудовых достижений или других действий, представляющих выдающуюся заслугу перед Украиной или государственный интерес для Украины.

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Предлагается предусмотреть, что Герою Украины вручается орден Державы, в то время как в нынешней норме он вручается лишь за трудовые достижения, а за совершение геройского поступка вручается орден "Золотая звезда".

Также автор предлагает определить, что звание Герой Украины может быть присвоено посмертно.

В то же время сам законопроект носит название "О чествовании героизма и самопожертвования Героев Небесной сотни-иностранцев и лиц без гражданства", а в его тексте значится, что он "устанавливает порядок присвоения звания Герой Украины иностранцам и лицам без гражданства для ознаменования из героизма и самопожертвования во время событий Революции достоинства.