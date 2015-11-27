Объединение "За свободный Кавказ" в Верховной Раде возглавил Шухевич
12:56, 27 ноября 2015Политика
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В Верховной Раде Украины создано межфракционное депутатское объединение "За свободный Кавказ".
Шухевич стал главой межфракционного объединения "За свободный Кавказ" / wikipedia.org
Как передает корреспондент УНИАН, об этом в сессионном зале объявил первый вице-спикер парламента Андрей Парубий.
Председателем межфракционного объединения, сообщил он, является депутат от Радикальной партии Юрий-Богдан Шухевич.
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