Объединение "За свободный Кавказ" в Верховной Раде возглавил Шухевич

В Верховной Раде Украины создано межфракционное депутатское объединение "За свободный Кавказ".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в сессионном зале объявил первый вице-спикер парламента Андрей Парубий. Председателем межфракционного объединения, сообщил он, является депутат от Радикальной партии Юрий-Богдан Шухевич. Читайте такжеВ Раде создано объединение "Голос громады", сопредседателем которого является Тарута

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