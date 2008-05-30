Томенко увидел, что известный лозунг сменился на «Майдану – тюрьмы»

Народный депутат Украины от БЮТ Николай ТОМЕНКО предлагает два пути выхода из нынешней политической ситуации в Украине.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, свое предложение он выразил вчера во время программы «Я так думаю» на канале «1+1».

По мнению Н.ТОМЕНКО, выход из нынешней политической и социально-экономической ситуации в стране простой: надо сделать все, чтобы обеспечить политическую стабильность в Украине.

«Это можно сделать двумя способами. Первый вариант: дать нынешнему правительству спокойно работать и исполнять свои обязанности. Для этого коалиции в Верховной Раде следует поддерживать все необходимые законопроекты, решать кадровые вопросы, дать возможность осуществлять программу приватизации - то есть делать все то, что коалиция брала на себя обязательство делать, когда создавалась», - считает Н.ТОМЕНКО.

Вторым способом, по его мнению, является легализация «новой коалиции, созданной, фактически, теневым способом».

«Если идти вторым путем, то надо объявлять о создании широкой коалиции, формировать новое правительство и работать в стране. Но реализация политических планов за счет ухудшения социально-политической ситуации в Украине является цинизмом. Так же, как и фактическое существование нескольких правительств, что является опасными как для народа, так и для страны», - убежден Н.ТОМЕНКО.

Комментируя возбуждение уголовных дел за последний период, он отметил: «Создается впечатление, что после Помаранчевой революции известный лозунг «Бандитам – тюрьмы» изменился на «Майдану – тюрьмы». Если так дальше пойдет, то скоро против всех лидеров Помаранчевой революции будут открыты уголовные дела».