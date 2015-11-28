Гендиректор "Укроборонпрома": заместитель министра обороны саботирует процесс вооружения армии

Об этом Роман Романов заявил в интервью 5 каналу.

В частности, он отметил, что министерство до сих пор не взяло на вооружение военные машины БТР-3.

"Я знаю, что сегодня в Верховной Раде уже инициировали создание временной следственной комиссии относительно работы заместителя министра обороны (генерал Павловский – ред.), который отвечает за вооружение", - сообщил гендиректор.

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Также Романов рассказал, что "Укроборонпром" сделал за свой счет машины "Дозор", но министерство до сих пор не взяло на вооружение машины. "С апреля прошлого года мы готовы были выпустить около 150 машин. Министерство обороны в лице заместителя министра обороны, отвечающего за вооружение, до сих пор не взяло эту машину на вооружение", – отметил он.

Ранее УНИАН сообщал, что по словам генерального директора Государственного концерна "Укроборонпром" Романа Романова, производственные возможности военно-промышленного комплекса Украины стали превышать возможности государственного бюджета купить эту технику для Министерства обороны.