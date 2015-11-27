Винницкий УКРОП заявил о переходе в оппозицию

На такой шаг в УКРОПе пошли из-за того, что демократические силы не смогли наладить сотрудничество и предотвратить реванш старой власти: некоторые из фракций, в частности РПЛ, «Самопомич» и «Батькивщина», нарушили предыдущие договоренности о поддержке единого кандидата. В результате сегодня на заседании областного совета председателем был избран представитель «Блока Петра Порошенко – «Солидарность», должность первого заместителя отдали «Батькивщине», а заместителем председателя стал представитель «Радикальной партии Олега Ляшко». Фракция УКРОПа в сегодняшней сессии участия не принимала.

«Псевдодемократы предали своих избирателей и фактически похоронили надежду винничан на разрушение коррупционной системы власти», – заявил лидер винницких «укроповцев» Александр Лев. Он призвал всех патриотов, все здоровые силы края объединяться в УКРОПе.

Напомним, УКРОП выступил инициатором объединения демократических сил в областном совете, но, несмотря на предварительные договоренности, Меморандум о сотрудничестве подписали не все, перечеркнув гарантированное создание такого большинства и уникальную возможность воплотить в жизнь те обещания и намерения, которые поддержало подавляющее большинство избирателей Винницкой области. Среди тех, кто не поставил свои подписи под меморандумом демократических сил, – представители РПЛ и «Самопомочи».