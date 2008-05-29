Резкие заявления Лужкова - лишь ответ на "системную агрессию" Украины?

Директор Института Украины (Москва) Евгений МИНЧЕНКО заявлет, что тема Голодомора как геноцида украинского народа воспринимается в России как агрессия.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в ходе круглого стола сегодня в Киеве.

«Это агрессия против России. Это воспринимается именно как удар по международным позицям России, как удар по имиджу России», - сказал Е.МИНЧЕНКО.

Он отметил, что Россия сейчас уделяет много внимания достижениям в различных областях, в частности, победам на Олимпиадах и на Евровидении.

По словам Е.МИНЧЕНКО, очевидно, что России нужны победы и позитивный имидж, в том числе и в исторической перспективе.

По мнению Е.МИНЧЕНКО, в контексте того, что тема Голодомра воспринимается в России как агрессия, нужно рассматривать резкие высказывания мэра Москвы Юрия ЛУЖКОВА (о статусе Севастополя – УНИАН) «как ответную меру на системную агрессию в адрес России со стороны нынешнего президентского блока Украины».