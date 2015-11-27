Порошенко пригласил короля Нидерландов в Украину

Об этом шла речь во время их встречи, состоявшейся в ходе визита президента Украины в Нидерланды, сообщает пресс-служба главы государства.

Порошенко выразил Нидерландам благодарность за политическую поддержку, солидарность и практическую помощь Украине в противодействии внешней агрессии и на пути построения европейского государства.

Он проинформировал о прогрессе Украины в контексте реформ и выразил готовность к дальнейшему углублению партнерства с Нидерландами.

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Глава государства также подчеркнул важность, которую украинский народ придает вопросу безвизового режима с Европейским союзом.

Кроме того, президент Украины выразил соболезнования родным и близким жертв трагедии самолета рейса MH17 и заверил в активном сотрудничестве по вопросам расследования всех обстоятельств этой катастрофы с Нидерландами и привлечении виновных к ответственности.

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"Украина будет надежным адвокатом жертв трагедии малазийского боинга МН17 и использует непостоянное членство в Совете безопасности ООН, чтобы держать этот вопрос среди ключевых тем повестки дня СБ ООН", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, Порошенко 26-27 ноября находится с рабочим визитом в Нидерландах.