Порошенко пообещал сократить количество парламентских комитетов и должностей в правительстве
Количество парламентских комитетов и должностей в правительстве будет сокращено.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на брифинге президент Украины Петр Порошенко.
Он подчеркнул, что необходимо “значительное сокращение количества комитетов”. “Они не нужны. Это все из прошлого - тогда, когда пытались дать взятки по квотному принципу для того, чтобы каким-то образом удержать кого-то в коалиции”, - сказал Порошенко.
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Он добавил: “У нас в коалиции будут держать другие принципы и другие ценности”.
Порошенко выразил надежду, что будет сокращено количество должностей в правительстве Украины. “И это то, что мы сегодня должны сделать”, - подчеркнул он.
Раньше у Порошенко пообещали буквально завтра предложить коалиционное соглашение.