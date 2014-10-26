Порошенко пообещал сократить количество парламентских комитетов и должностей в правительстве

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на брифинге президент Украины Петр Порошенко.

Он подчеркнул, что необходимо “значительное сокращение количества комитетов”. “Они не нужны. Это все из прошлого - тогда, когда пытались дать взятки по квотному принципу для того, чтобы каким-то образом удержать кого-то в коалиции”, - сказал Порошенко.

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Он добавил: “У нас в коалиции будут держать другие принципы и другие ценности”.

Порошенко выразил надежду, что будет сокращено количество должностей в правительстве Украины. “И это то, что мы сегодня должны сделать”, - подчеркнул он.

Раньше у Порошенко пообещали буквально завтра предложить коалиционное соглашение.