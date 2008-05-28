Ющенко откроет клинику для детей, больных СПИДом

В пятницу, 30 мая, в 9.00 Президент Украины Виктора ЮЩЕНКО примет участие в торжественном открытии Клиники для лечения детей, больных СПИДом (Украинская детская специализированная больница «ОХМАТДЕТ», ул. В. Черновила, 28/1).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, аккредитацию представителей СМИ на церемонию открытия проводит пресс-служба Министерства здравоохранения Украины по тел.: 253-02-25 и 253-69-75.