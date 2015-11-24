Нардеп подтвердил наличие конфликта внутри БПП: есть желающие покинуть фракцию

Об этом он заявил журналистам в кулуарах Верховной Рады, передает Цензор.НЕТ.

Так, говоря о нардепе от БПП Сергее Березенко, Фирсов напомнил, что этот депутат ранее работал в команде экс-мэра Киева Леонида Черновецкого, в связи с чем "некоторым молодым лицам во фракции БПП не нравится присутствие там Березенко".

Кроме того, по словам Фирсова, у некоторых депутатов есть желание покинуть фракцию БПП. Вместе с тем, Фирсов не назвал фамилии желающих выйти из фракции, но, по его словам, речь идет о 5-10 депутатах.

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Также, по словам Фирсова, очень много людей во фракции БПП высказывали четкое недовольство действиями премьер-министра Арсения Яценюка. "Нет реформ, нет вменяемой, понятной депутатам и гражданам стратегии развития", - заявил Фирсов, отметив также, что до сих пор в Верховную Раду не представлен проект бюджета.

Ранее сегодня УНИАН сообщал, что на заседании парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" вечером 23 ноября группа депутатов обвинила часть руководства фракции в коррупции и организации информационных провокаций.