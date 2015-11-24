УКРОП в Чернигове заявил о переходе в оппозицию

Об этом говорится в заявлении партии УКРОП.

В итоге председателем Черниговского областного совета был избран кандидат от «Блока Петра Порошенко – «Солидарность».

"УКРОП обращает внимание своих друзей и партнеров из РПЛ, что никакие договоренности на любых уровнях с представителями «Оппозиционного блока» никогда не будут соблюдены и, в конце концов, сработают против установления демократии и защиты свободы. Голосование в Черниговском областном совете еще раз подтвердило, что во всех важных для сохранения власти коррумпированной системы вопросах две партии, которые являются ее единственным политическим представительством – БППС и «Оппозиционный блок», всегда будут действовать скоординированно и на пользу своих хозяев, а не в интересах Украины", - говорится в заявлении партии.

В заявлении партия подчеркивает, что депутаты Черниговского областного совета от УКРОПа отдали свои голоса за кандидата от РПЛ. Но из-за отсутствия скоординированных действий депутатов, этот кандидат не смог возглавить Черниговскую областную раду.

Поэтому «Украинское объединение патриотов» заявляет о своем переходе в оппозицию. Депутаты от УКРОПа не будут поддерживать решений, предложенных ситуативным конформистским большинством, и откажутся от любых должностей во власти в Черниговской области, а также на предприятиях коммунальной собственности.