Соболев предлагает вызвать Шокина в Раду

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

«Две недели назад на Согласительном совете было решено вызвать генерального прокурора в парламент из-за серьезных показаний о давлении на следствие по делу «бриллиантовых» прокуроров. Генеральный прокурор не пришел за это время», - констатировал Соболев.

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Кроме того, он высказал мнение, что результаты расследования по делам Евромайдана «нулевые».

«Ни один, ни исполнитель, ни организатор расстрелов и террора на Евромайдане реального тюремного наказания не понес», - добавил депутат.

Он подчеркнул необходимость вызова в парламент генпрокурора, чтобы он «наконец ответил перед парламентом за провал этих важных расследований».

Как сообщал УНИАН, уголовные производства в отношении «бриллиантовых» прокуроров - бывшего заместителя прокурора Киевской области Александра Корнийца и первого заместителя начальника Главного следственного управления ГПУ Владимира Шапакина расследуются уже 4 месяца.

Они были задержаны в результате совместной спецоперации ГПУ и СБУ 5 июля. По данным пресс-центра СБУ, у задержанных изъято около 500 тыс. долларов и драгоценности. «Установлено, что они вступили в коррупционный сговор и получили взятку в размере 3 млн 150 тыс. грн», - заявили в СБУ.

Во время обысков у Шапакина было изъято 400 тыс. долл., а у Корнийца - значительное количество ювелирных изделий, 65 бриллиантов и автомат Калашникова.

Обоим задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины.

Печерский райсуд Киева избрал Корнийцу меру пресечения в виде ареста с правом внесения залога в размере 3,2 млн грн.

31 июля Корниец вышел из СИЗО после внесения залога.

Одновременно 21 октября Печерский райсуд Киева начал рассмотрение вопроса об избрании Корнийцу новой меры пресечения, поскольку ему были предъявлены новые подозрения.

22 октября суд избрал ему в качестве меры пресечения залог в 3 млн 45 тыс. грн.

19 ноября Печерский суд рассматривал ходатайство прокуратуры о взятии под стражу Корнийца из-за невнесения им залога в оговоренные законом сроки по второй части обвинения.

Суд не удовлетворил ходатайство прокуратуры об аресте Корнийца.