В Херсонской области участники блокады Крыма допустили к поврежденным опорам ЛЭП ремонтников

21:46, 21 ноября 2015
Политика
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В Херсонской области участники блокады Крыма допустили к поврежденным опорам линий электропередач ремонтников для проведения заземления.

Активістам і силовикам вдалося домовитися / RFE

В ответ вооруженные сотрудники правоохранительных органов сняли оцепление возле поваленных электроопор.

После проведения работ участники акции скандировали «Слава Украине!». Вместе с тем, активисты блокады установили здесь палатку и не намерены расходиться, сообщает Крым.Реалии.

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Ранее сегодня на месте обрушения электроопор в Чаплынке Херсонской области между участниками блокады, препятствовавшими началу ремонтных работ, и прибывшими правоохранительными органами во главе с бывшим заместителем начальника Херсонской милиции, а ныне руководителем департамента МВД по противодействию наркопреступности Ильей Кивой произошел конфликт. Возникла небольшая потасовка.

Правоохранители оцепили взорванные линии электропередач и участников блокады для обеспечения доступа к ЛЭП ремонтных бригад.

В знак протеста против действий сотрудников правоохранительных органов на месте обрушения электроопор в Чаплынке крымские татары собираются провести пикет возле Администрации президента Украины, сообщил замдиректора крымскотатарского телеканала ATR Айдер Муждабаев на своей странице в Facebook.

20 ноября на территории Херсонской области в результате взрыва, вероятно, противотанковых мин, разрушены две железобетонные опоры и повреждены еще две опоры высоковольтных линий электропередач, по которым идет электроснабжение в Крым.

Координатор акции по блокаде Крыма Ленур Ислямов заявил, что участники акции намерены блокировать ремонт ЛЭП.

Предприятие «Укрэнерго» 20 ноября сообщило о критическом характере повреждений опор ЛЭП и возможном отключении от электричества Крыма, части Херсонской и Николаевской областей.

Крымский полуостров снабжается электроэнергией с материковой Украины. После аннексии Крыма Россией в 2014 году на полуостров стали завозить мобильные генераторы.

Активисты блокады Крыма требуют прекратить поставки электроэнергии на аннексированный полуостров, чтобы "оккупанты пересмотрели свои действия" против Украины.

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