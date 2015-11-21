В Херсонской области правоохранители оцепили взорванные ЛЭП для доступа к ним ремонтных бригад – полиция

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил руководитель подразделения Национальной полиции Илья Кива, комментируя заявление об окружении спецназом участников блокады Крыма.

"Это мое подразделение вышло в зону возможного падения и оцепило эту территорию, чтобы дать возможность техникам приехать и заварить эти столбы", - заявил представитель полиции.

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По его словам, «две опоры на Чаплынском направлении находятся в аварийном состоянии и в любой момент могут упасть, а протестующие находятся от них в катастрофической близости. Наша задача - дать возможность ремонтным группам провести ремонтные работы".

Кива добавил, что указанные ЛЭП поставляют электроэнергию также в Херсонскую и Николаевскую области.

"Данные действия направлены и против Украины. Нужно отделять мух от котлет: или мы работаем против противника, или против украинского народа. Если эти столбы упадут, могут пострадать мирные граждане", - отметил Кива.

Ранее журналист Осман Пашаев сообщил, что в Херсонской области вооруженные спецназовцы окружили участников акции по блокаде Крыма, которые протестуют против ремонта поврежденных линий электропередач, подающих электроэнергию на оккупированный полуостров.

Отметим, в ночь с 19 на 20 ноября в Херсонской области отключили линию энергоснабжения «Мелитополь-Джанкой», передающую электроэнергию с материковой части Украины в оккупированный Крым, которая накануне была повреждена. По предварительной информации, к опорам привязали минометные мины калибром 82 мм, две мины не сработали. По факту открыто уголовное производство. В связи с инцидентом жителей полуострова предупредили о возможных прекращениях электроснабжения.

Напомним, активисты "Общественной блокады Крыма" требуют прекращения поставок электроэнергии на аннексированный полуостров, чтобы "оккупанты пересмотрели свои действия" против Украины.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 20 ноября в Херсонской области в результате подрывов электрических опор выведены из строя две из четырех магистральных линий электропередач, по которым осуществляется энергоснабжение территории Крыма.