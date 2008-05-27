Луценко обвиняет Ющенко в поддержке «заговора Балоги и Колесникова»

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО заявляет, что в государстве происходит политический переворот, направленный на возврат “кучмизма”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ЛУЦЕНКО заявил на пресс-конференции в Киеве, обращаясь с соответствующим предупреждением к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО, коалиции демократических сил, а также к избирателям, которые поддержали демократические силы.

Ю.ЛУЦЕНКО обвинил главу Секретариата Президента Виктора БАЛОГУ и одного из лидеров Партии регионов Бориса КОЛЕСНИКОВА в заговоре, направленном на развал демократической коалиции, создание так называемой “широкой коалиции” и возврате государства в “заказные времена кучмизма”.

Происходящие процессы Ю.ЛУЦЕНКО назвал “государственным” и “политическим” переворотом, а также назвал “абсолютно очевидным” факт поддержки Президентом В.ЮЩЕНКО указанного “плана БАЛОГИ-КОЛЕСНИКОВА”.