В МИД отреагировали на визит двух депутатов Бундестага в оккупированный Донбасс

«Министерство иностранных дел Украины осуждает факт незаконного пересечения государственной границы Украины депутатами немецкого Бундестага от фракции «Левые» Вольфгангом Герке и Андреем Гунько, которое они совершили 19 ноября 2015 г.», - говорится в сообщении пресс-службы МИД.

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В заявлении сказано, что несмотря на меры, которые были приняты украинской и немецкой сторонами после незаконного посещения этими парламентариями отдельных частей Донбасса в феврале этого года, МИД рассматривает повторное совершение ими противоправных действий как намеренное и целенаправленное проявление неуважения как к Украинскому государству, так и собственной стране. МИД подчеркивает, что следствием такого вызывающего поведения иностранных граждан и политиков станет соответствующая реакция со стороны правоохранительных органов Украины.

«Призываем граждан иностранных государств воздерживаться от действий, которые нарушают законодательство Украины и международное право, и отвечают интересам не собственного государства, а российских заказчиков», - говорится в сообщении.

Ранее посольство Украины в Республике Польша передало Министерству иностранных дел Польши ноту относительно несанкционированного посещения группой польских детей Автономной Республики Крым.