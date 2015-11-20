В МИД отреагировали на визит двух депутатов Бундестага в оккупированный Донбасс
Министерство иностранных дел Украины осудило визит двух депутатов Бундестага на территорию временно оккупированной части Донецкой области.
«Министерство иностранных дел Украины осуждает факт незаконного пересечения государственной границы Украины депутатами немецкого Бундестага от фракции «Левые» Вольфгангом Герке и Андреем Гунько, которое они совершили 19 ноября 2015 г.», - говорится в сообщении пресс-службы МИД.
Читайте такжеКлимкин назвал провокацией визит российского депутата в украинский центр в Москве
В заявлении сказано, что несмотря на меры, которые были приняты украинской и немецкой сторонами после незаконного посещения этими парламентариями отдельных частей Донбасса в феврале этого года, МИД рассматривает повторное совершение ими противоправных действий как намеренное и целенаправленное проявление неуважения как к Украинскому государству, так и собственной стране. МИД подчеркивает, что следствием такого вызывающего поведения иностранных граждан и политиков станет соответствующая реакция со стороны правоохранительных органов Украины.
«Призываем граждан иностранных государств воздерживаться от действий, которые нарушают законодательство Украины и международное право, и отвечают интересам не собственного государства, а российских заказчиков», - говорится в сообщении.
Ранее посольство Украины в Республике Польша передало Министерству иностранных дел Польши ноту относительно несанкционированного посещения группой польских детей Автономной Республики Крым.