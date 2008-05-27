КС защитил льготы и гарантии от закона о бюджете

Конституционный Суд Украины признал неконституционными нормы Закона «О Государственном бюджете Украины на 2008 год и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины», которыми сужаются или ликвидируются льготы и социальные гарантии для граждан страны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам судья КС, докладчик по этому вопросу Дмитрий ЛЫЛАК.

При этом он отметил, что прекращено конституционное производство по конституционному представлению 101 депутата относительно тех норм закона о госбюджете на 2008 год, которые еще не вступили в силу.

Как сообщал УНИАН, авторы конституционного представления (101 народный депутат) утверждали, что отдельные положения закона о госбюджете, вопреки закрепленным в Конституции Украины принципам социального, правового государства, верховенства права, отменили и изменили объем прав и обязанностей, льгот, компенсаций и гарантий, предусмотренных другими законами Украины.