Гриценко считает, что Ющенко и Тимошенко разрушают власть

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий ГРИЦЕНКО считает, что между правительством и Президентом продолжается “война решений”, что негативно влияет на работу парламента.

Как сообщили УНИАН пресс-офисе председателя парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны, такое мнение выразил в вечернем эфире радио «Свобода».

А.ГРИЦЕНКО отметил, что сейчас отношения между правительством и Президентом абсолютно открыто враждебные. И это не только война информационная, то, что негативно влияет на настроение людей, на восприятие власти, а это - война решений.

«По всей вертикали до низу - это деморализация системы государственной власти», - уверен А.ГРИЦЕНКО, добавив, что «только самоубийцы, которые относят себя к политической элите и занимают высшие ступени нашей государственной власти, могли совершить такой государственный суицид».

По убеждению политика, именно эти высшие должностные лица ответственны за то, что происходит в системе исполнительной власти. Поэтому «абсолютно очевидным является негативное влияние и на работу парламента, который абсолютно нормально мог бы работать, но ему не дают этого делать», - отметил А.ГРИЦЕНКО.

«Я думаю, что шаг за шагом идет разрушение системы государственной власти в Украине, еще большими масштабами ширится недоверие и апатия людей к своему собственному государству, и все больше мы создаем предпосылок, чтобы извне нам диктовали невыгодные для нас решения», - сказал А.ГРИЦЕНКО.