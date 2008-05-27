Ющенко: Тимошенко скрывает информацию о реальном состоянии дел

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обеспокоен игнорированием правительством прямых законодательных норм относительно установления размера прожиточного минимума.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, в письме к премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО Президент отмечает, что одним из основных приоритетов государства является обеспечение достаточного жизненного уровня его граждан на основе определенных Конституцией Украины социальных прав и государственных социальных гарантий. В этом контексте важным является установление размера прожиточного минимума – базового государственного социального стандарта – на уровне, который удовлетворяет нормам действующего законодательства и учитывает фактор ускоренного роста цен, в первую очередь на продукты питания.

Президент подчеркивает, что как глава государства неоднократно обращался к правительству с требованием о необходимости восстановления государством минимального уровня обеспеченности жизни человека, который будет удовлетворять основным социальным и культурным его потребности как личности.

«Моя обеспокоенность усиливается из-за игнорирования правительством прямых законодательных норм по этому вопросу. Несмотря на тот факт, что законодательная норма относительно обнародования специально уполномоченным центральным органом исполнительной власти в области труда и социальной политики расчетов ежемесячного фактического размера прожиточного минимума на одного человека до 20 числа следующего месяца вступила в силу еще 1 марта 2008 года, однако, ни 20 апреля, ни 20 мая обнародования фактического размера прожиточного минимума так и не произошло», – отмечает В.ЮЩЕНКО.

Следовательно, по его мнению, идет сознательное сокрытие информации о реальном состоянии дел по обеспечению нижней границы благосостояния наших граждан, которое определяется государством как размер прожиточного минимума, что является недопустимым в правовом, социально ориентированном государстве.

В то же время, подчеркивает Президент, по расчетам экспертов, размеры прожиточного минимума для всех групп населения, установленные в Законе Украины «О Государственном бюджете Украины на 2008 год и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины», не отвечают реальным размерам. В частности, фактический размер прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, на котором базируется расчет пенсионных выплат и социальных пособий, опережает свое номинальное значение уже как минимум на 50 гривен.

Учитывая это, глава государства просит Ю.ТИМОШЕНКО принять безотлагательные меры для выполнения требований указанных законодательных норм и взять под личный контроль вопрос последующего соблюдения уполномоченными органами установленных правовых положений.

О проведенной работе Президент просит информировать безотлагательно.

Справка УНИАН. С 1 апреля 2008 г. в Украине повышен размер прожиточного минимума для разных категорий населения. Прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц составляет 605 грн.; для детей в возрасте до 6 лет - 538 грн.; для детей в возрасте от 6 до 18 лет – 678 грн.; для трудоспособных лиц - 647 грн.; для лиц, утративших трудоспособность - с 481 грн. (для расчета социальных и других выплат берется именно размер прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц).

Статья 58 Закона о госбюджете на 2008 г. на протяжении года предусматривает повышение прожиточного минимума на одного человека в расчете на месяц: с 1 июля – до 607 грн., с 1 октября – до 626 грн.

Для детей в возрасте до 6 лет прожиточный минимум будет установлен: с 1 июля – 540 грн., с 1 октября - 557 грн.; для детей в возрасте от 6 до 18 лет: с 1 июля – 680 грн., с 1 октября - 701 грн.

Для трудоспособных лиц прожиточный минимум составит: с 1 июля – 649 грн., с 1 октября - 669 грн.; для нетрудоспособных: с 1 июля – 482 грн., с 1 октября – 498 грн.