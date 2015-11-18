Новый мэр Конотопа заменил в кабинете фото Порошенко на портрет Бандеры (фото)

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на своей странице в Facebook сообщил соратник Семенихина по партии, депутат Киевского горсовета Руслан Андрийко, разместив соответствующее фото.

"Победа Артема в Конотопе символична. Именно здесь 350 лет назад казаки уничтожили русское войско. Сейчас конотопская победа свободовца положит конец господству "русского мира" на востоке Украины, прежде всего в сознании украинцев. Искренне рад за Артема и за Конотоп!", - написал Андрийко.

Сегодня же в Конотопе новоизбранные городской голова и депутаты горсовета официально вступили в свои полномочия на первой организационной сессии седьмого созыва, на которую пригласили представителей общественности и политиков, руководителей предприятий и учреждений, депутатов прошлых созывов.

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"Началась она с совместного исполнения государственного гимна Украины. Председатель городской избирательной комиссии Наталья Мокрицкая вручила удостоверение новоизбранному городскому голове и депутатам", - отмечает пресс-служба Конотопского городского совета.

Семенихин пришел сегодня на сессию в военном мундире.

25 октября на местных выборах городского головы в Конотопе из 10 кандидатов победил 33-летний офицер-психолог механизированного батальона 92-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины Семенихин, набрав 26,1% (6445 голосов), обойдя теперь уже бывшего мэра Ивана Огрохина (Народная партия), который получил 21,1% (5212 голосов).