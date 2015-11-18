Новый мэр Конотопа заменил в кабинете фото Порошенко на портрет Бандеры (фото)
В Конотопе Сумской области представитель партии "Свобода" Артем Семенихин, который выиграл выборы городского головы, освятил сегодня свой новый рабочий кабинет, заменив на стене портрет президента Украины Петра Порошенко на фото проводника украинских националистов Степана Бандеры.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на своей странице в Facebook сообщил соратник Семенихина по партии, депутат Киевского горсовета Руслан Андрийко, разместив соответствующее фото.
"Победа Артема в Конотопе символична. Именно здесь 350 лет назад казаки уничтожили русское войско. Сейчас конотопская победа свободовца положит конец господству "русского мира" на востоке Украины, прежде всего в сознании украинцев. Искренне рад за Артема и за Конотоп!", - написал Андрийко.
Сегодня же в Конотопе новоизбранные городской голова и депутаты горсовета официально вступили в свои полномочия на первой организационной сессии седьмого созыва, на которую пригласили представителей общественности и политиков, руководителей предприятий и учреждений, депутатов прошлых созывов.
Читайте такжеВ Мюнхене освятили восстановленный памятник Степану Бандере
"Началась она с совместного исполнения государственного гимна Украины. Председатель городской избирательной комиссии Наталья Мокрицкая вручила удостоверение новоизбранному городскому голове и депутатам", - отмечает пресс-служба Конотопского городского совета.
Семенихин пришел сегодня на сессию в военном мундире.
25 октября на местных выборах городского головы в Конотопе из 10 кандидатов победил 33-летний офицер-психолог механизированного батальона 92-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины Семенихин, набрав 26,1% (6445 голосов), обойдя теперь уже бывшего мэра Ивана Огрохина (Народная партия), который получил 21,1% (5212 голосов).