На суде по Лукаш избили Добкина (видео)
17:56, 18 ноября 2015Политика
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В суде по избранию меры пресечения бывшему министру Елене Лукаш произошла стычка между одним из присутствующих и депутатом Верховной Рады из фракции "Оппозиционного блока" Михаилом Добкиным.
Добкина избили на суде по Лукаш / Youtube/Украинская правда
Как сообщает "Украинская правда", неизвестный мужчина возмутился позицией Добкина во время Майдана и требовал от политика "извиниться перед людьми".
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Нестор Шуфрич и сама Лукаш проигнорировали эти требования, а Добкин начал апеллировать к мужчине и порекомендовал активисту "идти лечиться".
Перепалка переросла в рукоприкладство, правоохранители бросились разнимать стороны конфликта.
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