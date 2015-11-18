На суде по Лукаш избили Добкина (видео)

Как сообщает "Украинская правда", неизвестный мужчина возмутился позицией Добкина во время Майдана и требовал от политика "извиниться перед людьми".

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Нестор Шуфрич и сама Лукаш проигнорировали эти требования, а Добкин начал апеллировать к мужчине и порекомендовал активисту "идти лечиться".

Перепалка переросла в рукоприкладство, правоохранители бросились разнимать стороны конфликта.