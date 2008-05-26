В Едином Центре думают, что Тимошенко мечтает о развале коалиции

Народный депутат Украины, член президиума политической партии “Единый Центр” Михаил ПОЛЯНЧИЧ призывает премьер-министра Украины, лидера БЮТ Юлию ТИМОШЕНКО проанализировать свои ошибки во время избирательной кампании в Киеве.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе “Единого Центра”.

«Не стоит выдавать желаемое за действительное. “Единый Центр” не планирует выход из коалиции, невзирая на провокации сателлитов Юлии ТИМОШЕНКО. Очевидно, премьер мечтает о развале коалиции, ведь это может помочь избежать ответственности за провал ее экономической политики», – сказал М.ПОЛЯНЧИЧ, комментируя заявления Юрия ЛУЦЕНКО и Александра ТУРЧИНОВА относительно возможности выхода народных депутатов - представителей “Единого Центра” из коалиции.

«К тому же, А.ТУРЧИНОВ с Ю.ЛУЦЕНКО, увлекшись самопиаром на киевской гонке, не заметили, что потеряли своего избирателя и проиграли выборы. А когда заметили, было поздно. Им срочно была нужна сенсация, чтобы отвлечь внимание общественности от громкого провала, что они и попытались сделать за счет “Единого Центра», – отметил депутат.

По его мнению, бютовцам нужно сосредоточиться на проблемах внутри собственного блока, а не искать их на стороне.

«Политика конфликтов от БЮТ уже привела к сокращению наполовину количества сторонников этой политической силы, и похоронила рейтинг блока НУ-НС в Киеве. Последний вообще стал лишь приложением к Блоку Тимошенко. Ю.ЛУЦЕНКО разрывался между «умными и красивыми», а киевляне доказали, что не поддерживают политиков, которые не имеют четкой собственной позиции», – заметил М.ПОЛЯНЧИЧ.

Он добавил, что надеется на то, что Ю.ТИМОШЕНКО сделает выводы из своих ошибок на киевских выборах, и приложит усилия, чтобы коалиция в парламенте была работоспособной.