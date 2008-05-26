Черновецкий: мои мальчики - это пацаны

Действующий мэр Киева Леонид Черновецкий считает, его победа станет поражением тех, кто высказывался против него в ходе избирательной кампании.Об этом он сказал в эфире телекомпании "Интер" в воскресенье.

По его словам, "мои мальчики - это пацаны, они хорошие ребята. Мы фактически переломили важнейшую политическую силу Украины..., тех, кто инициировал этот процесс, - это лидер БЮТ, и тех, кто выражал ее позицию". "И, конечно, (это будет поражение) всех тех, кто, высказывая ее мнение - у них другого мнения нет, - говорил что-то плохое обо мне", - сказал он.

Он отметил, что в ходе избирательной кампании против него устраивались многочисленные провокации, с которыми ему приходилось бороться. И в любом случае он не будет вести переговоры с БЮТ относительно создания большинства в Киевраде.

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