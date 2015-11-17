Мэром Хмельницкого избран представитель "Свободы" Симчишин
Во втором туре выборов мэра Хмельницкого победил кандидат ВО "Свобода" Александр Симчишин.
Об этом УНИАН сообщил председатель территориальной избирательной комиссии Виктор Квасницкий.
По его словам, во втором туре выборов на пост мэра Хмельницкого за Симчишина проголосовало 41 943 избирателя, а за самовыдвиженца Константина Чернилевского – 27 008 избирателей.
Недействительными признано 960 избирательных бюллетеней.
В целом в мэрских выборах приняли участие 69 911 жителей, явка составила 34%.
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Симчишин родился 4 ноября 1980 года в Старосинявском районе Хмельницкой области. Работал преподавателем истории в одном из вузов Хмельницкого. С апреля 2014 до июля 2015 года работал в должности первого заместителя председателя Хмельницкой облгосадминистрации.
Кроме того, Симчишин является действующим председателем Хмельницкой областной организации "Свободы".