Главы МИД Литвы и Швеции отметили необходимость борьбы с коррупцией и судебной реформе в Украине

Как передает корреспондент УНИАН, об этом они сказали на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным.

Руководитель литовского МИД отметил, что во время визита были обсуждены проблемы, связанные с реализацией реформ.

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"Украина должна преодолеть коррупцию, а также Украина должна провести реформу судебной системы, и как друзья, с нашей стороны, мы имеем опыт и ресурсы, чтобы оказать помощь в этом важном процессе", - заявил Линкявичюс.

Вальстрем отметила, что "самое главное, чтобы украинцы ощущали настоящее влияние этих реформ".