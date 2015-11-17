Адвокаты Геннадия Корбана сообщили о давлении на них









«Сейчас правоохранительные органы оказывают давление на нас, адвокатов Геннадия Корбана. У нас есть информация, что на допросах от людей требуют определенные показания в отношении нас, нам передают угрозы относительно возбуждения уголовных дел против нас и пожелания правоохранительных органов, чтобы мы отошли от этого дела и не принимали в нем такого активного участия», – сказал Богдан.

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Защитник также сообщил о том, что мессенджеры, которыми он пользуется, были «вскрыты» и теперь прослушиваются. «Мне приходят сообщения, что кто-то получил пароль доступа к моим мессенджерам», – сказал адвокат.

Он подчеркнул, что угрозы в отношении возбуждения уголовных дел в адрес адвокатов являются безосновательными, ведь они не совершали никаких незаконных действий и не собираются этого делать. «Я хочу обратиться к руководству Службы безопасности, Генеральной прокуратуры и подчеркнуть, что это давление не имеет смысла. Защита будет работать так же эффективно», – сказал он.

Кроме того, адвокат Оксана Томчук напомнила, что продолжается давление на суд. «Судей, которые рассматривают это апелляционное производство (относительно домашнего ареста Корбана – Ред.), вчера в очередной раз вызвали в Администрацию Президента – в 16.25. В целом, все эти факты свидетельствуют о маниакальном желании держать господина Корбана за решеткой, но оно не имеет ничего общего с этим уголовным делом. Это является политическим преследованием в чистом виде», – сказала правозащитница Томчук.