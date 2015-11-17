Открыто уголовное производство по фактам фальсификаций на выборах в Кривом Роге - нардеп

Об этом сообщил народный депутат от партии "УДАР" Егор Фирсов, передает Украинская правда.

"С помощью народных депутатов Левуса и Высоцкого, уже зарегистрировано заявление и открыто криминальное производство по фактам фальсификаций на участках в Кривом Роге. Будем бороться", - написал он.

По словам Фирсова, некоторые члены ТИК продали свои квоты.

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В связи с этим Фирсов предложил всем демократическим силам сделать замены своих представителей в составе Криворожской ТИК, а ЦИК в кратчайшие сроки рассмотреть эти замены и утвердить их.

Также он считает, что ТИК должна собраться утром 17 ноября, чтобы пересмотреть свое решение и рассмотреть жалобы штаба Милобога.

Фирсов также заявил, что в 12.00 под зданием ТИК начнут собираться патриоты, на 18.00 назначен митинг. По его мнению, на митинг должны прийти как минимум половина проголосовавших за Милобога, а это около 45 тыс. жителей Кривого Рога.

Ранее УНИАН сообщал, что мэром Кривого Рога по данным ЦИК стал Юлий Вилкул из "Оппозиционного блока. У него 49,25% голосов избирателей, у Юрия Милобога - 48,83%.