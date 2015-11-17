Борис Филатов избран мэром Днепропетровска

Об этом было объявлено на заседании Днепропетровской городской территориальной избирательной комиссии в ночь на вторник.

Согласно обнародованному протоколу ТИК, за Филатова во втором туре выборов 15 ноября проголосовали 184 874 избирателя. Его оппонент – представитель "Оппозиционного блока" Александр Вилкул получил поддержку 158 752 избирателей.

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Таким образом, Борис Филатов избран новым городским главой Днепропетровска.

Ранее УНИАН сообщал, что по результатам параллельного подсчета голосов по данным наблюдателей ОПОРЫ, которые работали на 100% избирательных участков в Днепропетровске, кандидат в мэры города Борис Филатов побеждает на выборах с результатом 53,76%.