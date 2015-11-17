Борис Филатов избран мэром Днепропетровска
Представитель УКРОПа Борис Филатов набрал большее количество голосов избирателей во втором туре выборов городского главы Днепропетровска.
Об этом было объявлено на заседании Днепропетровской городской территориальной избирательной комиссии в ночь на вторник.
Согласно обнародованному протоколу ТИК, за Филатова во втором туре выборов 15 ноября проголосовали 184 874 избирателя. Его оппонент – представитель "Оппозиционного блока" Александр Вилкул получил поддержку 158 752 избирателей.
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Таким образом, Борис Филатов избран новым городским главой Днепропетровска.
Ранее УНИАН сообщал, что по результатам параллельного подсчета голосов по данным наблюдателей ОПОРЫ, которые работали на 100% избирательных участков в Днепропетровске, кандидат в мэры города Борис Филатов побеждает на выборах с результатом 53,76%.