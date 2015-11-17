Франция направит авианосец к берегам Сирии

Об этом заявил президент Франции Франсуа Олланд, выступая перед французским конгрессом, сообщает ТСН.ua со ссылкой на BuzzFeed.

Он сообщил, что к берегам Сирии в четверг направится флагман французского военно-морского флота авианосец "Шарль де Голль".

"Организаторы атак в Париже должны знать, что их преступления только укрепят решимость Франции бороться", - заявил он.

Олланд также отметил, что Франция находится в состоянии войны с радикальными исламистами. "Франция находится в состоянии войны с исламистами, которые угрожают не только нашей стране, но и всему миру", - сказал президент Франции.

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При этом глава французского государства подчеркнул, что речь не идет о войне цивилизаций. "Речь идет не о войне цивилизаций. Этих убийц нельзя считать представителями цивилизации. Мы находимся в состоянии войны с террористами, которые угрожают не только Франции, но и всему миру", - подчеркнул Олланд.

Как сообщал УНИАН, в ночь с 13 на 14 ноября в Париже состоялась серия терактов, в результате которых, по предварительным данным, погибли более 150 человек.