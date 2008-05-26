Черновецкий о себе: настоящий украинец, не наркоман и не занимался дерибаном

Нынешний мэр Киева Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявляет, что вел свою избирательную кампанию честно и не использовал административный ресурс.

Об этом он сказал в программе “Свобода Савика Шустера” на телеканале “Интер”.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ отметил, что ему удалось победить, потому что он “настоящий украинец. Я киевлянин и в то же время не ассоциируюсь ни с теми, ни с другими. То есть, я как бы цепь между разными цветами коалиции”.

Он отметил, что киевляне на выборах подтвердили, что он не занимался „дерибаном земли” и „что никакой он не наркоман”.

По убеждению мэра, сегодняшние выборы свидетельствуют, что демократические процессы начнутся с Киева. Например, по его словам, он наладил прямой контакт с киевлянами. „Я не вызывал одинаковых ощущений у людей..., но меня это никогда не волновало, я отдавал киевлянам часть своего сердца. Я знаю, что выборы в Киеве - это не совсем выборы в селе Гадюкино. Это совсем разная аудитория. В Киеве меня понимают. Это для меня важно”, – сказал Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ”.