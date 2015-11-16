Сумчане переизбрали мэром Лысенко

Как передает корреспондент УНИАН, такие предварительные результаты голосования огласила председатель Сумской городской избирательной комиссии Светлана Ревякина.

По ее словам, за Лысенко отдали свои голоса более 49,75 тысячи избирателей (69,93%), за кандидата от партии "Воля народа" Анатолия Епифанова - почти 21,4 тысячи сумчан (30,07%).

По информации председателя ГИК, явка избирателей на голосование в Сумах 15 ноября не превысила 30%.

Напомним, в по результатам первого тура Лысенко набрал 45,67% (43664 голоса), а Епифанов - 13,56% (12970 голосов).