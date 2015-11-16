Сумчане переизбрали мэром Лысенко
15:51, 16 ноября 2015Политика
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В Сумах по результатам обработки 100% протоколов во втором туре побеждает действующий городской голова, руководитель областной организации ВО "Батькивщина" Александр Лысенко.
Лысенко снова избран мэром Сум / sumy.ua
Как передает корреспондент УНИАН, такие предварительные результаты голосования огласила председатель Сумской городской избирательной комиссии Светлана Ревякина.
По ее словам, за Лысенко отдали свои голоса более 49,75 тысячи избирателей (69,93%), за кандидата от партии "Воля народа" Анатолия Епифанова - почти 21,4 тысячи сумчан (30,07%).
По информации председателя ГИК, явка избирателей на голосование в Сумах 15 ноября не превысила 30%.
Напомним, в по результатам первого тура Лысенко набрал 45,67% (43664 голоса), а Епифанов - 13,56% (12970 голосов).
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