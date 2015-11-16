Как украинцы на выборы ходили: ЦИК обнародовала данные о явке избирателей

Об этом говорится в соответствующем сообщении Центральной избирательной комиссии.

Больше всего избирателей на участки пришло в Тернопольской области - там бюллетени получили 55,67% граждан, которые имеют право голоса.

Наименьшая явка зафиксирована в Херсонской области - 20,52%.

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Также, среди регионов с самой высокой явкой - Черниговская (46,45%), Волынская (43,39%) и Одесская (42,25%) области.

В столице Украины - Киеве на избирательые участки пришли 28,35% имеющих право голоса жителей.

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Как сообщал УНИАН ранее, Комитет избирателей Украины, Киевский международный институт социологии и центр социальных и маркетинговых исследований "СОЦИС" обнародовали данные экзит-полов второго тура местных выборов в Украине.