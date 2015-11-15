Явка на выборах мэра Киева составляла 28% - КИУ

Явка избирателей во время повторного голосования на выборах мэра Киева составляла 28%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом генеральный директор Комитета избирателей Украины Алексей Кошель сообщил на пресс-конференции.

Он отметил, что такая явка зафиксирована по состоянию на 19:00. По мнению Кошеля, этот показатель "неплохой".

Кошель отметил, что сравнительно невысокая явка связана с несколькими факторами, в частности, отсутствием мотивации у избирателей, которые поддержали других кандидатов, не вышедших во второй тур выборов.

По его словам, второй причиной низкой явки является то, что прежде всего в Киеве и Львове избиратели не имели мотивации, поскольку были уверены в том, что их кандидат все равно победит.

Кошель отметил, что третьей важной причиной является отсутствие просветительских информационных кампаний как по разъяснению норм и особенностей нового избирательного законодательства, так и по активизации избирателей в целом.

Еще одной причиной низкой явки избирателей на участки во время повторного голосования Кошель назвал "низкий уровень доверия к политическим силам". По его словам, это одна из главных причин.

Кошель сообщил, что КИУ проводила exit-poll только в Киеве.

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Как сообщал УНИАН, согласно данным exit-poll КИУ на выборах мэра Киева нынешнего городского голову Виталия Кличко поддержали 71,8% избирателей, Борислава Березу – 28,2%.