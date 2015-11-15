Украинцы массово игнорируют выборы: по данным на 16.00 худшая явка в Херсоне, Житомире и Киеве

Лучше всего пока ходят на выборы в Чернигове. Там явка избирателей на участки для голосования во втором туре выборов мэра на 16.00 составила 36,54%.

Об этом УНИАН сообщили в Черниговском городском совете.

Согласно сообщению, по состоянию на 16.00 проголосовали около 81 тысячи 347 черниговцев, что составляет 36,54%.

По мнению местных политических экспертов, явка избирателей в Чернигове может достичь уровня первого тура местных выборов, то есть 44%.

Всего в избирательные списки в областном центре Черниговской области включено свыше 220 тысяч граждан, работает 125 избирательных участков.

В Чернигове во втором туре выборов городского головы принимают участие действующий городской председатель Александр Соколов (партия «Наш край»), за которого проголосовали 33,7% избирателей, и народный депутат Украины Владислав Атрошенко («Блок Петра Порошенко «Солидарность») - 23,3%.

В Запорожье по состоянию на 16.00 явка избирателей на участки для повторного голосования на выборах мэра составила 29%.

Об этом УНИАН сообщил руководитель Запорожского горизбиркома Андрей Кондратенко.

«По состоянию на 16.00 в Запорожье проголосовало 29% избирателей, в абсолютных цифрах это чуть более 175 тыс. человек», - сказал Кондратенко.

Глава Запорожского горизбиркома также отметил, что данных о существенных нарушениях на избирательных участках в городскую избирательную комиссию на данный момент не поступало.

Как сообщал УНИАН, сегодня во втором туре выборов городского головы Запорожья соревнуются Владимир Буряк - самовыдвиженец, главный инженер МК «Запорожсталь», получивший по итогам выборов 25 октября в Запорожье - 31,85% голосов, и Николай Фролов («БПП «Солидарность»), за которого проголосовали 12,96% избирателей.

Во Львове по состоянию на 16.00 проголосовало более 27% избирателей

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета со ссылкой на оперативные данные районных администраций города.

В Лычаковском районе проголосовало 26%, в Зализнычном – 28,65%, в Сыховском – 28,3%, в Галицком – 27,12%, во Франковском – 27% и в Шевченковском районе — 27,1% избирателей.

Во Львове во время первого тура выборов, 25 октября, явка избирателей на местных выборах по состоянию на 16.00 составила в среднем 34,1%.

По состоянию на 16.00 средняя явка избирателей на участки на выборах городского головы Киева составляет всего 21,4%.

Об этом сообщил руководитель аппарата Киевской городской госадминистрации, руководитель Городского координационного центра по решению вопросов обеспечения выполнения мероприятий, определенных избирательным законодательством по подготовке и проведению выборов Киевского городского головы и депутатов Киевсовета, Владимир Бондаренко на брифинге, передает корреспондент УНИАН.

Он отметил, что тенденция по приросту явки постепенно снижается, как обычно в вечернее время.

"Если в среднем в дальнейшем явка будет расти каждые два часа по 5%, мы надеемся, что закончим праздник демократии с явкой примерно 31-32%", - сказал Бондаренко.

Кроме того, он отметил, что в Оболонском районе самая высокая явка - 23,5%, а самая низкая - в Соломенском - 19,3%. Остальные районы идут на уровне 20-21%.

В Житомире на выборах городского головы явка на 16.00 составила 19,34%.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Процесс голосования во время второго тура выборов Житомирского городского головы продолжается в штатном режиме, проголосовали 40 тыс. 233 избирателей, говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Житомире в первом туре выборов мэра, который состоялся 25 октября, больше всего голосов набрали кандидат от партии "Блок Петра Порошенко "Солидарность" Сергей Сухомлин, за которого проголосовали 27,71% избирателей, и Любовь Цимбалюк, выдвинутая ВО "Батькивщина” - 25,53% голосов.

Хуже всего пока идут на голосование в Херсоне. Там по состоянию на 16:00 явка избирателей на выборах городского головы составила 16,75%.

До конца голосования осталось три часа, однако в вечернее время количество желающих проголосовать не увеличивается, утверждают наблюдатели областной организации КИУ.

Как сообщал УНИАН, в Херсоне в первом туре выборов на должность городского головы наибольшее количество голосов набрали действующий городской голова, самовыдвиженец Владимир Миколаенко - 24,81% голосов и кандидат от партии "Наш край" Владимир Сальдо - 16,88%.

Однако, во втором туре принимают участие Миколаенко и кандидат от партии «ВО «Батькивщина» Владислав Мангер, который занял третье место с результатом 12,36% голосов, поскольку Сальдо снял свою кандидатуру.