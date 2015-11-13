Более трети украинцев назвали законы Украины основным условием выборов на оккупированном Донбассе - опрос

Основными условиями, при которых выборы на временно оккупированной территории Донбасса станут возможными, более трети населения (39%) считают их проведение в полном соответствии с украинским законодательством.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют данные исследования «Отношение населения к событиям на Донбассе: цена мира и пути преодоления конфликта», представленного сегодня в Киеве политическим аналитиком Фонда «Демократические инициативы имени Илька Кучерива» Марией Золкиной.

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Значительная часть украинцев - 26,5% - называет условием для проведения местных выборов на временно оккупированных территориях восстановление контроля Украины над границей с Россией; 25,9% - вывод российских войск из неподконтрольных сейчас Украине территорий Луганской и Донецкой областей.

Из числа опрошенных 21,6% называют условием обезоруживание боевиков; 23,6% - организацию полного контроля за выборами ОБСЕ и других международных и украинских наблюдателей; 12,8% - обеспечение возможности для участия всех политических партий, зарегистрированных в Украине; 3,9% - возможность участия и тех партий, которые не зарегистрированы в Украине, но которые действуют на временно оккупированных территориях.

За то, что не надо ставить никаких условий, а просто признать состоявшиеся там выборы высказались 9,9% респондентов.

Затруднились ответить на вопросы 21,1% респондентов, 0,7% опрошенных называли другие условия для проведения местных выборов.

По словам Золкиной, также исследование выявило, что идею введения международного миротворческого контингента на Донбасс в целом население Украины воспринимает положительно 52,7% опрошенных, негативно настроены 26,9%, не определились 20,4% респондентов.

Впрочем, добавила эксперт, в этом вопросе существуют существенные региональные различия в ответах. Так, идею с миротворческими силами поддерживают на западе Украины 70% положительно и 14% негативно; в центре – 59,5% положительно и 19% негативно и на юге 45% положительно и 38% респондентов негативно. На востоке относительное большинство выступает против миротворческих сил на Донбассе - 39% негативно и 33% положительно. Больше всего противников международного контингента на самом Донбассе, где 68% негативно воспринимают эту идею и только 16% - положительно.

Среди тех, кто в целом выступает за введение международных миротворческих сил на Донбасс, преобладает мнение, что формировать этот контингент должны любые европейские государства (56%), США (28%), Канада (16%), балтийские страны (12%). Идею участия представителей России в миротворческом контингенте поддерживают только 2% среди тех, кто положительно относится к миротворческой миссии в принципе.

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Опрос был проведен в период 9-19 октября с.г. в 110 населенных пунктах во всех областях Украины, кроме АРК Крым и неподконтрольных Украине территорий Донецкой и Луганской областей.

Всего было опрошено 2 014 респондентов.

Погрешность исследования составляет 2,3%. Проект поддержан Международным фондом «Видродження». Опрос проводился совместно с Киевским международным институтом социологии.