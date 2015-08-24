Олланд: выборы на Донбассе должны пройти в соответствии с законодательством Украины

Об этом заявил в Берлине президент Франции Франсуа Олланд по результатам трехсторонней встречи с президентом Украины Петром Порошенко и канцлером Германии Ангелой Меркель, сообщает собственный корреспондент УНИАН.

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"Выборы должны пройти по украинскому законодательству, чтобы Восток получил в органы власти легитимных представителей", - заявил Франсуа Олланд.

Кроме того, президент Франции убежден в необходимости всех подписантов Минских договоренностей выполнять взятые обязательства. "Мы работаем в этом (нормандском) формате и ставим подписи. Эти подписи влекут ответственность всех сторон, во-первых, украинской стороны, но также сепаратистов о том, что было сделано и что не было сделано. Главное сегодня - полное выполнение всего пакета мер Минских договоренностей", - подчеркнул Франсуа Олланд.

Он также считает необходимым проводить "больше встреч трехсторонней рабочей группы в духе соблюдения Минских договоренностей". "Нам нужно продолжать общаться в нормандском формате в контексте подготовки к следующей встрече. Мы собрались сегодня и для того, чтобы подготовить такую встречу", - добавил французский президент.