Рада завтра проголосует за проект постановления о признании геноцида крымскотатарского народа

Сегодня проект постановления был только обсужден, а голосование по нему состоится завтра на утреннем заседании, поскольку в сессионном зале отсутствует значительное количество депутатов.

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Проектом постановления предусматривается признать депортацию из Крыма крымских татар в 1944 году геноцидом крымскотатарского народа.

Днем памяти жертв геноцида крымскотатарского народа предполагается установить 18 мая.

Кроме того, в проекте постановления отмечается, что Верховная Рада Украины заявляет, что системное давление на крымскотатарский народ, репрессии граждан Украины по национальному признаку, организация этнически и политически мотивированных преследований крымских татар, таких органов, как Меджлис крымскотатарского народа и Курултай крымскотатарского народа, на временно оккупированной территории Украины со стороны государственных органов Российской Федерации, начиная с даты начала временной оккупации, является сознательной политикой этноцида крымскотатарского народа.