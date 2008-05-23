Ющенко встречает президентов шести государств

В Киеве началась официальная церемония встречи Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО с главами шести государств, которые прибыли на Энергетический саммит.

Как передает корреспондент УНИАН, на крыльце возле Секретариата Президента Виктор ЮЩЕНКО встречает Президента Республики Азербайджан Ильхама АЛИЕВА, Президента Республики Грузия Михаила СААКАШВИЛИ, Президента Литовской Республики Валдаса АДАМКУСА, Президента Республики Польша Леха КАЧИНСКОГО, Президента Эстонской Республики Томаса Хендрика ИЛЬВЕСА, Президента Латвийской Республики Валдиса ЗАТЛЕРСА.

В то же время на саммит не прибыли, как планировалось ранее, Президент Молдовы Владимир ВОРОНИН и Президент Румынии Троян БАСЕСКУ.

Как сообщает Секретариат Президента, в работе саммита также будут принимать участие Комиссар Европейской комиссии по вопросам энергетики Андрис ПИБАЛГС, вице-президент Республики Болгария Ангел МАРИН, вице-министр энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан Ляззат КИИНОВ, Специальный представитель США по энергетическим вопросам Евразии Бойден ГРЕЙ.

Запланировано, что сегодня в Секретариате Президента Украины состоится пленарное заседание Саммита по вопросам энергетической безопасности и церемония подписания документов. После этого запланирована совместная пресс-конференция президентов.

Среди основных вопросов повестки дня саммита – предварительное заключение технико-экономического обоснования для проекта Евро-Азийского нефтетранспортного коридора (ЕАНТК). Планируется, что к рассмотрению глав государств будет предложено 3 варианта реализации ЕАНТК после перевода нефтепровода в аверсный режим: в направлении Польши, Словакии и Беларуси.

Также главы государств рассмотрят концепцию создания неформального открытого Сообщества энерготранзитных государств на пространстве от Балтийского до Черного и Азовского морей; предварительные выводы маркетинговых исследований относительно создания в Украине высокотехнологичного комплекса для переработки каспийской нефти; перспективы развития ядерно-энергетической отрасли в Украине.