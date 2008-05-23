БЮТ требует расследовать избиение людей под Секретариатом Президента

Блок Юлии Тимошенко выражает возмущение в связи с избиением людей под стенами Секретариата Президента Украины 22 мая и требует от правоохранительных органов расследования этого инцидента.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, люди в гражданском в количестве около 20 человек с применением силы разогнали митинг пострадавших от аферы компании „Элита-Центр”. Митинг носил мирный характер, а его требованием было ускорение исполнения указа Президента № 119/2008 о восстановлении прав пострадавших. Во время разгона получили телесные повреждения несколько участников митинга, говорится в сообщении.

БЮТ отмечает, что «фактически бандитскими методами под стенами резиденции «гаранта Конституции» было растоптано конституционное право граждан на защиту от бездеятельности власти. Это событие свидетельствует не только о росте закрытости власти, но и о поддержке Секретариатом деятельности мэра Киева Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО. Именно нынешняя Киевская власть причастна к организации аферы «Элита-Центр».

Таким образом, заявляют в БЮТ, «Секретариат Президента фактически продемонстрировал, что со своей стороны покрывает эту аферу».

Блок Юлии Тимошенко требует от правоохранительных органов безотлагательного расследования инцидента и привлечения к ответственности организаторов избиения людей. БЮТ требует выяснить: «кто, где и когда отдал распоряжение избивать людей под окнами президентского Секретариата, а также привлечь к ответственности всех без исключения организаторов аферы «Элита-Центр».