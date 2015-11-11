Порошенко: Украине нужно 6-7 лет для вступления в НАТО

Об этом Петр Порошенко заявил в разговоре с DW.

"Нам нужно соответствовать стандартам НАТО, и это не произойдет сегодня, или завтра, или в следующем году", - добавил Порошенко.

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"Мы суверенное и независимое государство, и нам не нужно спрашивать разрешения ни у России, ни у кого-то еще, - подчеркнул глава украинского государства. - Наша позиция заключается в том, чтобы реформировать страну, и нам нужно минимум шесть-семь лет, чтобы соответствовать критериям. Мы должны провести ту работу, которая является необходимой для нас, и только тогда мы должны спросить украинцев и провести референдум, украинцы принимают и хотят быть членом НАТО".

Как отметил Порошенко, если два года назад планы по вступлению в НАТО поддерживали около 16 процентов украинцев, то сейчас - около 60 процентов.

Комментируя позицию министра иностранных дел Германии Франка-Вальтера Штайнмайера, который видит только партнерство Украины с НАТО, но не ее членство в альянсе, Порошенко отметил: "Это лишь позиция Штайнмайера в 2015 году, и никто не знает, какой будет позиция Германии в 2022 году".

Президент Украины также подчеркнул, что на сегодня НАТО является единственной эффективной системой безопасности.