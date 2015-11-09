Муженко: эксперты НАТО участвуют в разработке концепции развития армии до 2020 года

Об этом начальник Генерального штаба – главнокомандующий ВСУ генерал армии Виктор Муженко написал в соцсети.

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Начальник Генштаба во время учредительного совещания с отечественными экспертами, представителями научных учреждений, общественных организаций и волонтеров отметил, что при разработке концепции развития ВСУ до 2020 года будет активно использоваться как собственный, так и лучший зарубежный опыт.

"Впервые в истории Украины к разработке такого важного документа вошли иностранные специалисты, в частности, офиса связей НАТО, ведь среди основных направлений развития отечественного войска – внедрение соответствующих стандартов", - отметил Виктор Муженко.

Как сообщал УНИАН, Генштаб ВСУ и НАТО планируют до конца года разработать концепцию реформирования украинской армии.