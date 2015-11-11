Политические репрессии против активистов УКРОПа продолжаются, – Виталий Куприй

«Он уже неделю как задержан правоохранителями по месту жительства в Херсоне относительно дела Корбана, этапирован в Киев и содержится в СИЗО СБУ на Аскольдовом переулке, 3А. Олегу выдвигают те же обвинения, что и Геннадию Корбану, – написал Виталий Куприй на своей странице в Facebook. – Это очередной виток произвола в деле преследования властями активистов партии УКРОП».

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По словам народного депутата, к Олегу Мартынову до сих пор не допущен адвокат. Кроме того, самому Виталию Куприю официально не сообщили о задержании его помощника, что является нарушением закона.

«Олег – это патриот с большой буквы, который в свое время командовал разведгруппой одного из добровольческих батальонов в зоне АТО. После демобилизации он помогал Геннадию Корбану на выборах в Чернигове. Именно он был одним из первых, кто обнаружил факты покупки голосов президентским кандидатом Березенко. Он один из первых, кто остановил авто, в котором перевозились деньги, оружие и списки подкупленных избирателей. Именно он обнаружил и остановил попытку БПП фальсифицировать результаты выборов с помощью изготовления дубликатов печатей избирательных комиссий», – подчеркнул Виталий Куприй.

«Очевидно, что задержание – это месть Олегу за его активную общественную позицию», – считает Виталий Куприй.