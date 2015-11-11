ГИК Мариуполя все еще не может эффективно работать – глава комиссии

Об этом сообщила глава городской избирательной комиссии Татьяна Недавняя,передает местный портал 0629.

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По ее словам, технически работа районных и участковых избирательных комиссий обеспечена всем необходимым. Единственное, что может помешать провести голосование 29 ноября, это работа городской комиссии.

"Вчерашнее заседание комиссии показало, что городская комиссия по-прежнему не может эффективно работать. Мы даже не смогли принять повестку дня, хотя все четыре требования от демократических сил по повестке были буквально дословно внесены в проект", - сообщила Татьяна Недавняя.

Пока не решен вопрос и с печатью бюллетеней. В проекте решения, которое приняла 10 ноября Верховная Рада и которое пока еще не подписал Президент, этот вопрос не оговаривается.

Как сообщал УНИАН, 25 октября не состоялось голосование на местных выборах в Мариуполе и Красноармейске. Территориальные избирательные комиссии этих городов отказались передавать участковым избирательным комиссиям бюллетени, напечатанные "Приазовским рабочим", из-за повреждений, а также ошибок в них. Соответственно, избиратели Мариуполя и Красноармейска не смогли принять участия в местных выборах.

ЦИК ранее рекомендовала парламенту назначить выборы в Мариуполе и Красноармейске на 15 ноября.

10 ноября Верховная Рада приняла закон об особенностях проведения голосования на очередных выборах депутатов Красноармейского городского совета Донецкой области, депутатов Мариупольского городского совета Донецкой области, Красноармейского городского головы, Мариупольского городского головы.

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Законом внефракционного народного депутата Сергея Таруты, согласно внесенным в него в ходе обсуждения изменениям, предусматривается провести голосование в Мариуполе и Красноармейске в воскресенье, 29 ноября.

Предусмотрено, что избирательные бюллетени для голосования изготавливаются Центральной избирательной комиссией и передаются участковым избирательным комиссиям в установленном ею порядке.