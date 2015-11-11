В МЧС РФ анонсировали очередной "гумконвой" на оккупированный Донбасс

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.

«В Ростовской области завершено формирование 44-й колонны МЧС России с гуманитарной помощью для жителей Донецкой и Луганской областей. Ее выход из Донского спасательного центра МЧС России состоится утром 12 ноября», - говорится в сообщении.

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В целом в Донецкой и Луганской области отправятся более 100 автомобилей, загруженных гуманитарной помощью общим весом более 1100 тонн.

В МЧС РФ заявили, что гуманитарная помощь поступала как от общественных организаций, так и профсоюзных объединений из разных регионов России.