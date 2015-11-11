В МЧС РФ анонсировали очередной "гумконвой" на оккупированный Донбасс
15:27, 11 ноября 2015Политика
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В МЧС РФ объявили о намерении завтра утром отправить очередной «гуманитарный конвой» на оккупированный Донбасс.
REUTERS
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ведомства.
«В Ростовской области завершено формирование 44-й колонны МЧС России с гуманитарной помощью для жителей Донецкой и Луганской областей. Ее выход из Донского спасательного центра МЧС России состоится утром 12 ноября», - говорится в сообщении.
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В целом в Донецкой и Луганской области отправятся более 100 автомобилей, загруженных гуманитарной помощью общим весом более 1100 тонн.
В МЧС РФ заявили, что гуманитарная помощь поступала как от общественных организаций, так и профсоюзных объединений из разных регионов России.
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