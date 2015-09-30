Россия планирует отправлять "гумконвой" на Донбасс каждую неделю
18:23, 30 сентября 2015Общество
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В Министерстве по чрезвычайным ситуациям России заявили, что до конца года планируют еженедельно отправлять на Донбасс гуманитарный конвой.
mchs.gov.ru
Об этом заявил глава МЧС РФ Владимир Пучков, передает ТАСС.
"Мы спланировали отправку гуманитарных конвоев до конца года, и планируем их отправлять еженедельно", - сказал он.
Как сообщал УНИАН, сегодня в Украину вторгся 40-й российский "гуманитарный конвой".
Представители украинской власти и спецслужб неоднократно заявляли, что под видом "гуманитарных конвоев" командование РФ доставляет российским солдатам и наемникам горюче-смазочные материалы, новую технику, а также вооружение и боеприпасы, а вывозит тела погибших боевиков.
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