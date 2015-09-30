Россия планирует отправлять "гумконвой" на Донбасс каждую неделю

Об этом заявил глава МЧС РФ Владимир Пучков, передает ТАСС.

"Мы спланировали отправку гуманитарных конвоев до конца года, и планируем их отправлять еженедельно", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Украину вторгся 40-й российский "гуманитарный конвой".

Представители украинской власти и спецслужб неоднократно заявляли, что под видом "гуманитарных конвоев" командование РФ доставляет российским солдатам и наемникам горюче-смазочные материалы, новую технику, а также вооружение и боеприпасы, а вывозит тела погибших боевиков.