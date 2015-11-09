Из-за нардепов-прогульщиков в комитетах, ответственных за "визовые" законы, нет кворума

Заседание комитета началось в 14:00, но пришли лишь 11 депутатов из 22-х, сообщил "Украинской правде" один из депутатов.

Если кворума не будет, то во вторник, 10 ноября, не будет повторного второго чтения закона об агентстве, что является одним из ключевых для достижения безвизового режима между Украиной и Евросоюзом.

По состоянию на 15:00 в комитете идет дискуссия, но для решения голосов нет.

Сейчас комитет по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности пытается собраться на внеочередное заседание рабочей... Posted by Roman Neyter on 9 ноября 2015 г.

На комитете отсутствуют депутаты: Береза, Парасюк, Матейченко (НФ), Осуховский (Свобода), Кривохатько (БПП), Гарбуз (БПП), Мирный (начальник охраны Фирташа, ОБ), Артюшенко (БПП), Дунаев (ОБ), Ильюк, Ланьо.

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Ожидают, что на комитет ради кворума может прийти Ильюк, который сейчас лежит в больнице.

Аналогичная ситуация – на заседании комитета по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности, который также должен рассматривать "визовые" законопроекты. Пришли 7 членов комитета из 20-ти.