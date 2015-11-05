СБУ задержала экс-министра юстиции Елену Лукаш

Об этом сообщает спикер СБУ Елена Гитлянская на своей странице в Facebook.

"На 15.00 собираем брифинг в связи с задержанием Службой безопасности Украины Елены Лукаш, которая находилась в розыске в связи с причастностью к преступлениям против Майдана", - написала Гитлянская.

СправкаУНИАН.28мая2014г. в прокуратуреКиевазаявили, чтозарегистрировали уголовные производствапо фактам совершенияпротивоправныхдействийэкс-министромюстицииЛукаш.

По даннымведомства, внесены сведенияв ЕРДРо совершенииЛукашуголовныхправонарушений, предусмотренных ч. 1ст. 367 (служебная халатность), ч. 2ст. 361УКУкраины (несанкционированное вмешательствовработуэлектронно-вычислительныхмашин, автоматизированныхсистем, компьютерныхсетей или сетейэлектросвязи), связанныхс прекращениемработывсехединых и государственныхреестровинформационнойсетиМинистерстваюстицииУкраины.

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Лукашвоктябре2013года, занимаядолжностьминистраюстиции, далауказаниет.в.а.генеральногодиректораГП «Информационныйцентр» Министерстваюстициивнестинезаконныеизменения вкомпьютерные программы, обеспечивающих функционированиеединых государственныхреестров. Вследствиетакихдействийвработереестровпроизошлисбои, чтопривело к несанкционированномублокированию информациииискажению процессаееобработки.